Reuters 2022 Dijital Haber Raporu'nu yayımladı: Cumhuriyet hem güvenilir hem zirvede

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:55

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün hazırladığı 2022 Dijital Haber Raporu yayımlandı. Raporun Türkiye bölümünde çarpıcı tespitler yer alırken okur ve izleyicilerin hangi kuruluşları daha çok takip ettiği ve güvendiği gözler önüne serildi.

Raporun Türkiye kısmında haber kurumlarına olan güvenin, geçen seneye kıyasla azalarak yüzde 36'ya indiği bilgisine yer verildi. Haber kurumlarının siyasi olarak kutuplaştığını ve taraflı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 38 oldu.

Rapora göre Cumhuriyet, medya kuruluşları arasında en güvenilir kaynaklardan biri olarak görüldü. Raporda, Türkiye’de haftalık en çok takip edilen/izlenen medya kuruluşlarına da yer verildi. İnternet’te en çok takip edilen kuruluşlar arasında da Cumhuriyet yer aldı.

Analizde ayrıca, “Dijitalde haber okunması ve içerik tüketilmesi alışkanlıklarının çevrim dışı tüketim alışkanlıklarına benzer bir model izliyor. Ana akım muhalif medya kuruluşları listelerin üst sıralarında yer alıyor” ifadelerine yer verildi.