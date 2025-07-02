Reuters, CHP’nin Saraçhane mitingini canlı yayınladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100. günü sebebiyle, eylemlerin ilk adresi olan Saraçhane’de bir miting düzenledi.

Miting için binlerce vatandaş alanda toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel vatandaşlara seslenirken, İmamoğlu da 100. günde Saraçhane'ye yolladığı mesajında "Onlar seçimle gelenin seçimle gitmediği, muhalefetsiz bir rejim inşa etmek için millete boyun eğdirme peşindeler. 100 gündür meydan meydan artarak yükselen adalet talebiyle milletimiz vatanına sahip çıkıyor. Mühür, kendini sultan zannedenler de değil milletimizdedir. Günü gelir, sandık kurulur ve milletin vicdanı son kararı verir" dedi.

REUTERS'TAN CANLI YAYIN

İngiliz haber ajansı Reuters, Saraçhane'deki mitingi canlı yayınladı.

Reuters'ın verdiği canlı yayınlı binlerce kişi takip etti.



