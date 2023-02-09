Reuters dünyaya servis etti: Fotoğraflar yürekleri yaktı
Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketi 4. gününde... Can kayıplarında artış hızla devam ederken Reuters haber ajansı, Kahramanmaraş'ta açılan mezar yerleri fotoğraflarını paylaştı. Büyük acıyı anlatan işte o fotoğraflar...
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 merkezli meydana gelen iki depremle yıkıldı. 9 saat arayla meydana gelen 2 depremin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı dün (AFAD), depremde hayatını kaybeden ve kimliklendirmesi yapılamayanların cenazelerinin 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınıp, dini vecibelere uygun defnedileceğini duyurdu.
Depremde yaşamını yitirenler, Kahramanmaraş'ta son yolculuklarına uğurlanırken defin fotoğrafları yürekleri yaktı. Reuters haber ajansı tarafından servis edilen fotoğraflarda, mezar yerlerinin iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.
Cansız bedenlerin yan yana dizildiği görüntülere yansırken yakınlarının yerini belirtmek isteyenler tahtaların üzerine isimlerini yazdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Dilara Gönder'den istifa kararı: Yazması zormuş
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- Eskinin muhalifi, bugünün iktidarına seslendi
- 'Bira' paylaşımında Türkiye'nin adını değiştirdi
- 'Adıyaman milleti yok oldu'
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- İmamoğlu'na hakaret etmişti, yetmedi...
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- 'İstismar' diyerek muhalefeti hedef aldı