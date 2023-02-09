Reuters dünyaya servis etti: Fotoğraflar yürekleri yaktı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:02

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 22:29

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 merkezli meydana gelen iki depremle yıkıldı. 9 saat arayla meydana gelen 2 depremin vurduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı dün (AFAD), depremde hayatını kaybeden ve kimliklendirmesi yapılamayanların cenazelerinin 24 saatlik bekleme süresinden sonra DNA, parmak izi örneği ve fotoğrafı alınıp, dini vecibelere uygun defnedileceğini duyurdu.

Depremde yaşamını yitirenler, Kahramanmaraş'ta son yolculuklarına uğurlanırken defin fotoğrafları yürekleri yaktı. Reuters haber ajansı tarafından servis edilen fotoğraflarda, mezar yerlerinin iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.

Cansız bedenlerin yan yana dizildiği görüntülere yansırken yakınlarının yerini belirtmek isteyenler tahtaların üzerine isimlerini yazdı.