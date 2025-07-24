Rezerv alan itirazı sürerken polisten müdahale: Yurttaşların elektriği ve suyu kesildi

İstanbul Ümraniye’de rezerv alanı ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde yurttaşların elektrik, su ve doğalgazı kesildi, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Duruma tepki gösteren yurttaşlar ile polis arasında gerginlik çıktı. Yurttaşlar rezerv alan kararının iptali için mahkemeye başvurduklarını ancak mahkeme süreci devam ederken polisin geldiğini öne sürdü.

Mahalle sakinlerden birinin elektrik saatinin sökülmesinin ardından fenalaştığı belirtildi. Bir süre sonra çevik kuvvet ekipleri bölgeden ayrıldı. Yurttaşlar ise olayın ardından kaymakamlığa yürümeye başladı.

"BASKIYLA İMZA ATTIRILDI"

Cumhuriyet’e konuşan mahalle sakini Aynur Akpınar, “Yarın gelmeyeceklerinin garantisi yok. Burası rezerv alan ilan edildi ama biz itiraz ettik. Çünkü sağlam bir yapıda burası. Çok kişiye baskıyla imza attırıldı. Sonrasında bir evrak vermedikleri için nereye imza attıklarını bilmedikleri için itiraz ettiler. Mahkemeye verdiler. Mahkememiz devam ederken geldiler, elektrik ve suyumuzu kestiler” dedi.

"MAHKEMEYE DELİL OLARAK SUNDUK"

Bazı evlere çilingirle girildiğini öne süren Akpınar, “Kanser hastası olan bir kadının da elektriğini suyunu kestiler” dedi.

Akpınar sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Burada haksız bir şekilde bir yapılandırma var. Ne kadar borçlanacağımız bilinmiyor. Ne zaman evlerin teslim edileceği bilinmiyor. Proje yok. Kimse bizimle konuşmadı. Biz zaten güven duymadığımız için itiraz ettik. Karşımızda muhatap kimseyi göremedik. İmza attırdıkları sözleşmeleri hiç kimse okumadan attı. Kimse noter huzurunda atmadı. Okuma yazma bilmeyenden noter huzurunda atması gerekiyordu. Bunları biz hep mahkemeye sunduk. Bu yüzden kabul etmiyoruz. Mahkemeyi beklemelerini istiyoruz”