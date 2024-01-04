'Rezerv alan' Şişli'yi de vurdu: 72 katlı rezidans yapacak!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.01.2024 - 03:00

Söz konusu projenin inşa edileceği 10619 ada 3 parselde bulunan arazi, 2021’in ocak ayında rezerv alan olarak ilan edilmişti. İtirazlar sonucunda İstanbul 8. İdare Mahkemesi bakanlığın bu kararını iptal etti. Konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise söz konusu arazinin yeni bir yerleşim alanı olarak kullanılamayacağı, davaya konu işlemin şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve afet riski altındaki alanların dönüştürülmesini de kapsayan 6306 sayılı kanuna uygun olmadığı sonucuna varıldığı ifade edildi. Arazi 8 Ağustos 2022’de ikinci kez rezerv yapı alanı ilan edildi.

PANKARTLAR ASTILAR

Şişli sakinleri de söz konusu projeye tepkili. Yurttaşlar “Şişli’nin rezidansa değil deprem toplanma alanına ihtiyacı var” yazılı pankartları ilçenin pek çok noktasına astı. Şişli Kent Konseyi Genel Sekreteri Nevin Kaplan, söz konusu araziye yapılması planlanan rezidansın Şişli’yi hem çevresel hem de kültürel nedenlerle olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Söz konusu arazinin geçici deprem toplanma merkezi yapılmasını talep ettiklerini aktaran Kaplan, “Ülkemizde 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden 10 kent olumsuz etkilendi. Binlerce bina yıkıldı, 50 bini aşkın yurttaşımız da yaşamını yitirdi. İlçemizde nüfusa kayıtlı 276 bin 528 kişi var. İstanbul’da yaşanabilecek depremde ilçemizde bulunan yoğun ve eski yapı stoğu, açık alan yetersizliği ve ilçemizin gündüz yaklaşık 3 milyon kişiye ev sahipliği yapmasını da göz önünde bulundurursak afet anında risk taşımayan güvenli alanlar olarak belirlenen toplanma alanlarının ilçemizde yetersiz kaldığı ve bu alanın geçici barınma alanı olarak belirlenmesi talebimizi yetkililere ilettik. Bu proje trafiği artıracağı gibi otopark sorununu da perçinleyecek” dedi.

Şişli Kent Konseyi öncülüğünde yurttaşlar dün Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek söz konusu projenin olumsuz yönlerini tartıştı.