Rezerv alanın konut ihalesi Saray’ın mimarına verildi

Yayınlanma: 14.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.08.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 17 Temmuz’da Hatay Defne’de 773 adet konut yapımı için ihaleye çıktı. 2 milyar 336 milyon 750 bin TL’lik ihaleyi rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen “Pazarlık” usulüyle Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. Söz konusu projenin de rezerv yapı alanı ilan edilen bölgeye yapılacağı ifade ediliyor.

BİR BEBEK ÖLMÜŞTÜ

Saray’ın gözde şirketleri arasında yer alan REC Uluslararası İnşaat’ın pandemi döneminde “45 günde” inşaa ettiği Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı geçtiğimiz günlerde çökmüştü. Burada tedavi gören bir bebek yaşamını yitirirken diğer bebekler de yaralanmıştı. Yıllar içinde büyüyen şirket, 2017’den bu yana 19 kamu ihalesine imza attı. Bu ihaleler arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve yine Cumhurbaşkanlığı’nın Marmaris Okluk koyundaki yazlık Sarayı da yer alıyor. Şirket şimdiye kadar 69 milyar 51 milyon 376 bin TL’lik kamu ihalesine imza attı.

Öte yandan şirketin Ankara’da inşa edeceği 24 milyar TL’lik Adalet Sarayı’nın ihalesi Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Kararda, pazarlık usulü yönetimi ile düzenlenen ihalelerde rekabetin sağlanmadığına dikkat çekilmişti.

