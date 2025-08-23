‘Rezerv yapı alanı’ ilan edilen Topağacı Mahallesi’nde direniş: Hakkımızı versinler

İstanbul Ümraniye’deki Topağacı Mahallesi’nde rezerv alan yıkımları yargı sürecine karşın devam ediyor. Mart 2024’te “rezerv yapı alanı” ilan edilen mahallede bina yıkımları ve elektrik-sudoğalgaz kesimleri sürüyor. Tüm bunlar yaşanırken mahalleli kendi kurdukları Barınma Hakkı Bürosu’nda gönüllü avukatlar ve şehir plancıları ile yurttaşlara destek oluyor. Cumhuriyet Topağacı Mahallesi sakinleriyle konuştu.

‘NASIL ÖDEYECEĞİZ?’

Handan Yolcu, epilepsi hastası eşi ve engelli çocuğu ile birlikte yaşadıkları süreci şöyle anlattı: “Elektriğimiz, suyumuz, doğalgazımız bir aydır kesik. Tüpte ısıttığım su ile çocuğumu yıkıyorum. Yazık günah değil mi? Eşimin emekli maaşı 17 bin TL, kira fiyatları 25-30 bin lira. Biz nasıl ödeyeceğiz bu kirayı? Hakkımızı helal etmiyoruz.” Mahalle sakini Vefa Kara ise “Suyu camiden getireceğiz, akşamları mum yakarak oturacağız, yemekleri tüple halledeceğiz, ısınmayı da nasıl yapacağız bilmiyoruz. 3 tane çocuğum var, okula gidiyorlar, okullar açılınca ne yapacağız bilmiyoruz” dedi.

Evine elektrik, su ve doğal gazı kesmeye gelen ekipleri ve polisleri görünce ilerleyen yaşı nedeniyle baygınlık geçiren Samiye Yılmaz, “Ölümlerden döndüm. Şekerim, tansiyonum yükseldi, kalbim sıkıştı. Baygınlık geçirdim, kendimde değildim. Elektrik, su ve doğalgazı kesmek için kapımızın kilidini kırdılar” ifadelerini kullandı. Eşi Arif Yılmaz da o anlarda fenalık geçirdiğini anlatarak “Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz lakin hakkımızı versinler. Türkiye’yi idare ediyorlarsa bizi de idare etmelerini istiyorum” dedi.

‘SATMAK İÇİN Mİ?’

“Sabahın köründe, ellerinde bir belge olmadan terörist evi basar gibi bir sürü polisle evin içine giriyorlar” sözleriyle tepki gösteren Azize Altıntaş, “Belediye başkanı neden buraya göz dikti? Neden burayı yabancılara satmak için uğraşıyor?” dedi. Geceleri tedirgin bir halde uyuduklarını söyleyen Birol Meydan, “Biz isterdik ki yerinde dönüşüm olsun ve insanların hakkını versinler. Her yerde daireye karşı daire iken burada niye arsaya karşı daire? Biz yönteme karşıyız” şeklinde konuştu.

YURTTAŞLARA POLİS MÜDAHALESİ

Yurttaşlar, önceki gün akşam saatlerinde polis ablukası eşliğinde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından, elektriği kesilen evlerinin önüne cep telefonu ışıklarını yakarak yürümek istedi. Yurttaşlar bir süre yürüdükten sonra polis yürüyüşün devam etmesine engel oldu. Yurttaşlar ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.