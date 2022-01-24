Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

24 Ocak 2022 Pazartesi, 12:50

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ilginç bir iddiayı dile getirdi ve "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü’’ dedi.

Ankara’da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan İnce, "Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" açıklaması yaptı.

HİSARCIKLIOĞLU'NDAN CEVAP

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım” ifadelerini kullandı.



