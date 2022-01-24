Muharrem İnce'den 'Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürüldü' iddiası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğünü iddia etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:50
Muharrem İnce'den 'Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürüldü' iddiası
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ilginç bir iddiayı dile getirdi ve ‘’Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü’’ dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Ankara’da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan İnce, "Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" açıklaması yaptı.


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