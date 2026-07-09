Rihanna ve Cher'in bestecisi, alternatif popun yıldızı LP, Türkiye turnesine çıkıyor

LP sahne adıyla tanınan alternatif pop müziğin dünyaca bilinen isimlerinden Laura Pergolizzi, Epifoni'nin 10. yıl etkinlikleri kapsamında ağustosta Türkiye'de üç konser verecek.

Epifoni'den yapılan açıklamaya göre sanatçı, turne kapsamında 11 Ağustos'ta Ankara CerModern, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta dinleyicileriyle buluşacak.

"Lost on You" başta olmak üzere birçok şarkısıyla uluslararası başarı yakalayan sanatçı, güçlü vokali ve sahne performansıyla tanınıyor. Kariyeri boyunca dünya genelinde 3 milyarı aşkın dinlenme sayısına ulaşan sanatçı, 150'den fazla şehirde konser verdi.

Los Angeles çıkışlı sanatçı, solo çalışmalarının yanı sıra Rihanna, Cher ve Christina Aguilera gibi isimler için bestelediği şarkılarla da müzik sektöründe adından söz ettirdi.

LP, 2023'te yayımladığı "Love Lines" albümünde akustik baladlardan alternatif rock tınılarına uzanan eserleri dinleyicilerle buluşturdu.