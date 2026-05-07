Rize’de otomobil kamyona çarptı: Yaralanan 6 kişiden biri bebek!

Kaza, akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu, Gündoğdu Mahallesi Bozukkale mevkisinde meydana geldi. Muhittin Y. yönetimindeki 53 ADH 779 plakalı otomobil, TIR parkından yola çıkan Cüneyt Y. idaresindeki 53 AAG 943 plakalı kamyona yandan çarptı.

Kazada otomobilin sürücü ve 1’i bebek, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyon sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.