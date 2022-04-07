Rize'de dere taştı, okulu ikinci kez su bastı

07 Nisan 2022 Perşembe, 17:21

Rize'nin Güneysu ilçesinde dere yatağına yakın mesafede bulunan Şehit Kemal Mutlu Anadolu Öğretmen Lisesi’nin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Su baskın olayının ikinci kez yaşadığını belirten vatandaşlar tedbirsizlik yüzünden okulda çok büyük maddi hasar oluştuğunu söyledi. Yaşananlarla ilgili açıklama yapmaktan kaçınan okul yöneticileri ise su baskınlarının karların erimesiyle derenin taşmasına sebep olduğunu belirtirken yaşananlardan kendilerinin sorumlu olmadığını ifade etti.

"AYNI İHMALKARLIK AYNI FELAKET"

Yaşanan su baskının ardından okulu ve alanın video görüntülerini çeken, yaşananları anlatan bir yurttaş suyun daha geride olan balık çiftliğinin arkasından geldiğini, okulun önündeki menfezin kapaklarının kapatılmadığını ve ikinci kez yaşanan olayın ihmalkârlık yüzünden gerçekleştiğini belirterek yetkilileri tedbir almamakla suçladı.

"ÜLKENİN SAHİBİ YOK OKULUN SAHİBİ Mİ OLACAK?"

Eriyen kar sularının derenin debisini yükselttiğini, suyun yükselmesiyle okulun hemen arkasında bulunan menfezin kapağının açık bırakılmasından dolayı suyun okulun bahçesi ve ardından katlara girdiğini söyleyen yurttaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bayağı bir su giriyor içeriye ve cihazlar arızalanıyor, maddi hasar çok büyük ve bu ikinci kez oluyor. Buralar çok berbat daha önce benzeri bir olay yaşanmasına rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Balık çiftliğinin oradan geçen dere aynı zamanda mahallemizde olan değirmenin suyunu sağlıyor. Fakat karların erimesi ve suyun yükselmesiyle, menfezin açık unutulması yüzünden buradan su içeri giriyor okulun bodrum ve katlarına girdi. Okulun cihazları ısıtma sistemleri yaklaşık 6-7 milyona yakın bir hasar meydana geldi, bize söylenen bu. Okula iki metre kala bu suyun gittiği yerin menfezin açık bırakılması, bunun bir sorumlusu var. Şu an kapatılmış ama sağlıklı bir şekilde kapatılmamış. Bu olay aynı okulda ikinci kez oluyor. Üç de olabilir dört de olabilir. Bu ülkenin sahibi yok okulun sahibi mi olacak? Ama biz vatandaşlık görevimizi yapalım. Burada sorumlu belli, ihmali olanlar belli."