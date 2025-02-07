Rize'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın can aldı!

Pazar ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 73 yaşındaki Hamit Başeğmez, hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın can aldı!
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:28

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde Hamit Başeğmez'in (73) tek kaldığı evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Başeğmez, yatağında ölü bulundu.

Dumandan etkilenen Başeğmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlenirken, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #elektrik #ısıtıcı #Rize #Yangın

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