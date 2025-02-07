Rize'de elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın can aldı!
Pazar ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 73 yaşındaki Hamit Başeğmez, hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde Hamit Başeğmez'in (73) tek kaldığı evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı.
İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Başeğmez, yatağında ölü bulundu.
Dumandan etkilenen Başeğmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlenirken, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'İmamoğlu' paniği: 'Cumhurbaşkanı'na gittiler'
- Kırgın ve yorgun şehir
- Fatih Portakal'dan dikkat çeken karar!
- Peker, Devlet Bahçeli için harekete geçti
- MHP'den sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Mansur Yavaş'tan 'aday'lık çıkışı
- 'Her şey göze alınmış durumda'
- Sahte içkiye 33 can kaybı daha
- Enginyurt: MHP'li arkadaş 'komünist mi oldun' diyor
- Maduro'nun uçağına Dominik'te el koydular!