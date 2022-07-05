Rize'de faciadan dönüldü: 16 ton dinamit yüklü tır ile kamyonet çarpıştı
Rize’de pikap araçla çarpışan 16 ton dinamit yüklü TIR yola devrildi. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize’den Hopa istikametine giden ve 16 ton dinamit taşıyan SC-777-AH Gürcistan plakalı tırın şoförü, kavşaktan hatalı çıkış yapan Emre K.’nin kullandığı pikap araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle pikap yolda savrulurken dinamit yüklü tır ise devrildi. Kazada pikap aracın sürücüsü Emre K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan dinamit yüklü tırın devrilmesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki bina boşaltılırken, 16 ton dinamit olay yerine gelen başka bir tıra yüklendi. Dinamit yüklü tırda görevli olan Fikret Kaya kazayı anlatarak, "Seyir halinde giderken kavşaktan aniden bir araba çıktı. Çıkmasıyla bize vurması bir oldu. Arabayı toparlayamadık ve devrildik. Şoför Gürcistan uyruklu ben kapıdan çıkana kadar yanında görevliyim" dedi.
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