Rize'de 'heyelan' kabusu! Yol çöktü, köylüler isyan etti: 'Doğalgaz da yoktu, sabaha kadar buz tuttuk'

Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:38

Güncelleme: 31.12.2024 - 14:38

Derepazarı ilçesi Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yolda, dün gece etkili olan sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

İstinat duvarını çöküp, toprağın çaylık araziye aktığı mahallede, yol kenarındaki yüksek gerilim direği de yerinden oynadı.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatırken, güzergahtaki Bahattinpaşa köyünün elektrik ve doğalgazı da kesildi. Ekipler, bölgede inceleme çalışması başlattı.

Öğrenciler heyelanlı bölgeden veliler eşliğinde geçip servislerine ulaşabildi.

"ŞSTŞNAT DUVARI YAPILMASI LAZIM"

Yolun kapalı olduğunu söyleyen Bahattinpaşa Köyü Muhtarı Ali Küçük, "Burada yol çökmesi oldu. Direk yolun kenarındaki yol çökmesiyle aşağıya bastı. 70-80 tonluk araçlar buradan geçiyor. Bu yol bu yükü kaldıracak bir yol değil. Emniyet ekipleri geceden gelip burada tedbir aldı. Şu anda yol kapalı. Dün akşam saatlerinden itibaren elektrik yok. Burada büyük bir istinat duvarı yapılması lazım" dedi.

"SABAHA KADAR BUZ TUTTUK"

Torunlarını servise bırakmak için heyelanlı yoldan geçmek zorunda kalan Ayşe Şahin ise "Elektrik ve doğal gazı verecekler, bekliyoruz. Akşam saat 21.00'den beri elektriğimiz yok. Yattık uyuduk, ne yapacağız? Doğalgaz da yoktu, sabaha kadar buz tuttuk. Şimdi de çocukları buraya servise getirdik" diye konuştu.