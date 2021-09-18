Rize'de kaçak silah atölyesine baskında 1 kişi gözaltına alındı
Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Rize'de, Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ardeşen Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardeşen ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, atölye olarak kullanılan bölümde 86 tetik tertibatı, 86 tabanca horozu, 8 namlu, 6 şarjör ve tabanca gövdesi ile kabza, yay, emniyet kilidi, tabanca üst kapağı ve kilidi, şarjör düğmesi, boş kovan atacağı ve tabanca iğnesi gibi çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Şüpheli C.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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