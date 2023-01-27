Rize'de köpeğe şiddet uyguladığı için gözaltına alınan kişi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 19:25

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 19:25

Türkiye'de, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik şiddet ve eziyete her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ve etkili bir yaptırım mekanizmasının ön plana çıkması gerekirken cezasızlık artıyor.

Son olarak, önceki gün kovaladığı sokak köpeğinin mahalle kahvehanesine sığınmasının ardından elindeki ahşap sopayla köpeği kovalayarak kahvenin avlusunda köpeğe saldıran A.Ç. adlı kişi büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Tepkiler sonrası Rize Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları sopayla köpeğe saldıran ÇAYKUR emeklisi A.Ç. adlı şahsı gözaltına aldı.

"GÖRÜNCE KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Savcılığa çıkarılan A.Ç.’nin sorgusunda, "Sopayla vurduğum köpek bana saldırmıştı. Orada görünce kendime hâkim olamadım, ayaklarımda hala köpek saldırısından kalan yaralar var" dediği belirtildi.

İfadesinin ardından A.Ç. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

