Rize'de serinlemek için dereye giren İranlı turist hayatını kaybetti

28 Ağustos 2022 Pazar, 17:48

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Behice köyünde serinlemek için Fırtına Deresine giren İranlı turist Mohammed Ali Abdolamir (32) akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen suda kaybolan Abdolamir, yaklaşık 500 metre ilerideki kayalık alanda bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Abdolamir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla inceleme başlatıldı.