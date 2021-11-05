Rize'deki Gindeş Şelalesi "tabiat anıtı" olarak tescillendi

Rize'nin Hemşin ilçesinde bulunan Gindeş Şelalesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "tabiat anıtı" olarak tescillendi.

ANKA
05 Kasım 2021 Cuma, 12:05
Rize'deki Gindeş Şelalesi
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Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Hemşin Kaymakamlığı’nın girişimleri sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şubesi sorumluluk alanındaki Gindeş Şelalesi'nin, doğal kaynak sebebi ile tabiat anıtı olarak tescillendiği belirtildi.

Açıklamada, Rize'de; 32 hektar alanı kapsayan Gindeş Şelalesi'nin tabiat anıtı ilan edilmesi ile turizm destinasyonuna bir yenisinin daha eklendiği vurgulandı.

Hemşin merkezden 25 kilometre uzaklıkta Kantarlı köyünde bulunan Gindeş Şelalesi tabiat anıtı hakkındaki açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ham yol çalışmaları tamamlanmış olan Gindeş Şelalesi'nin Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından proje çalışmaları yakın zamanda başlayarak, yapılacak yürüyüş yolu, seyir terasları ve çardaklarla ziyarete açılıp bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor. Ormanlık alanda ağaçların arasından dökülen Gindeş Şelalesi, yürüyüş tutkunlarına yeni bir rota sunuyor. Projenin tamamlanması ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olması beklenmekledir."


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