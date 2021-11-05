Rize'deki Gindeş Şelalesi "tabiat anıtı" olarak tescillendi

05 Kasım 2021 Cuma, 12:05

Rize Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Hemşin Kaymakamlığı’nın girişimleri sonucu Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şubesi sorumluluk alanındaki Gindeş Şelalesi'nin, doğal kaynak sebebi ile tabiat anıtı olarak tescillendiği belirtildi.

Açıklamada, Rize'de; 32 hektar alanı kapsayan Gindeş Şelalesi'nin tabiat anıtı ilan edilmesi ile turizm destinasyonuna bir yenisinin daha eklendiği vurgulandı.

Hemşin merkezden 25 kilometre uzaklıkta Kantarlı köyünde bulunan Gindeş Şelalesi tabiat anıtı hakkındaki açıklamada, şunlar kaydedildi: