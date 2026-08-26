Rojin Kabaiş dosyasında çarpıcı uzman mütalaası: Açılamayan telefonda 'cihaz silme' kaydı ortaya çıktı!

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma dosyasına sunulan uzman mütalaasında, Kabaiş’in cep telefonu ve telefonda kullanılan hesaba ilişkin Xiaomi tarafından gönderilen aktivite kayıtları incelendi.

Mütalaada, Kabaiş’in kaybolmasının ardından telefonla bağlantılı Google hesabına erişildiğine ve daha sonra “cihaz silme” işlemi gerçekleştirildiğine ilişkin kayıtların bulunduğu belirtildi.

ROJİN KABAİŞ 27 EYLÜL’DE KAYBOLDU

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha yurda dönmedi.

Kampüs sahilinde Kabaiş’e ait cep telefonu, kulaklık, cüzdan, su ve kek bulundu. Durumun ailesine ve polise bildirilmesinin ardından 28 Eylül’de arama çalışmaları başlatıldı. Kabaiş’in kaybolmasının üzerinden 13 gün geçtikten sonra başörtüsü Van Gölü kıyısında bulundu.

Genç öğrencinin cansız bedenine ise kayboluşundan 18 gün sonra, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında ulaşıldı.

TELEFON ÖNCE İSPANYA’YA GÖNDERİLDİ

Rojin Kabaiş’in cep telefonu, soruşturmanın önemli delillerinden biri oldu. Telefondaki verilere ulaşılması amacıyla uzun süredir teknik çalışmalar yürütülüyor.

Telefon, şubat ayında Adalet Bakanlığı’nın girişimleriyle İspanya’ya gönderildi. Ancak burada yapılan incelemelerde cihazın kilidi açılamadı ve telefonun içerisindeki verilere erişilemedi. İspanya’dan sonuç alınamamasının ardından çalışmalar devam etti.

ÇİN’DE DE TELEFONA ERİŞİLEMEDİ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ardından telefon, 30 Nisan’da Çin’e gönderilerek özel teknik incelemeye alındı. Çin’de yapılan incelemelerin ardından hazırlanan 6 sayfalık teknik raporda da telefona erişim sağlanamadığı bildirildi.

Raporda ayrıca, cihaz üzerinde yapılacak bazı müdahalelerin telefonun yazılımının ve içerisinde bulunan verilerin tamamen silinmesine yol açabileceği uyarısına yer verildi.

Telefonun kendisi açılamazken soruşturma dosyasına giren yeni uzman mütalaasında, cihazla bağlantılı hesapların aktivite kayıtlarında dikkat çekici işlemler bulunduğu belirtildi.

KAYBOLDUKTAN DÖRT GÜN SONRA HESABA ERİŞİM

Uzman mütalaasına göre, Rojin Kabaiş’in kaybolmasından dört gün sonra, 1 Ekim 2024’te dikkat çekici bir işlem gerçekleştirildi. Mütalaada, bir IP adresi üzerinden telefona gönderilen SMS aracılığıyla cihazda kayıtlı Google hesabına erişim sağlandığı belirtildi.

Bu kayıt, Kabaiş’in kaybolmasının ardından telefonla bağlantılı hesap üzerinde işlem yapıldığını ortaya koyması açısından soruşturma dosyasındaki dikkat çekici bulgulardan biri oldu.

10 EKİM’DE ‘CİHAZ SİLME’ KAYDI

Mütalaada yer alan bir diğer kayıt ise 10 Ekim 2024 tarihine ait. Rapora göre, gerçekleştirilen işlemde Google hesabında “Delete Device” yani “cihaz silme” kaydı oluştu. Uzman mütalaasında söz konusu IP adresinin incelendiği ve bağlantının Van ile ilişkilendirildiği belirtildi. İşlemin gerçekleştiği 10 Ekim tarihinde Rojin Kabaiş halen kayıptı. Kabaiş’in cansız bedeni bu işlemden beş gün sonra, 15 Ekim’de bulundu.

ÇEKYA IP’Sİ DİKKAT ÇEKTİ

Aynı tarihe ilişkin log kayıtlarında Çekya’da görünen başka bir IP adresi de yer aldı. Kayıtlara göre bu IP adresi üzerinden oturum açma ve kimlik doğrulama işlemleri gerçekleştirildi.

Ardından sistem kayıtlarında “Başarılı - Cihaz silme işlemi” ifadesi yer aldı.

Uzman mütalaasında, Çekya’da görünen IP adresinin VPN kullanılarak değiştirilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Mütalaada ayrıca söz konusu işlemlerin, telefonun Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda bulunduğu dönemde gerçekleştirildiği değerlendirmesine yer verildi.