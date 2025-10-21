Rojin Kabaiş’i soran öğrencilere darp!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin üzerinden 1 yıldan fazla süre geçti.

Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması talebiyle üniversite kampüsünde eylem yapan öğrenciler, okul arkadaşlarının ölümüne ilişkin Rektör Hamdullah Şevli'ye soru sordu.

Şevli öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakırken rektörün korumaları üniversiteli gençleri darbetti.

ROJİN SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, şüpheli şekilde yaşamını Rojin Kabaiş’in ölümünün aydınlatılması eylem yaptı.

Eylem devam ettiği sırada Rektör Hamdullah Şevli, öğrencilerin yanına geldi.

REKTÖRÜN KORUMALARI GENÇLERİ DARBETTİ

Öğrencilerle 10 dakika oturan Şevli’ye öğrenciler sorular sordu. Soruları cevaplamayan Şevli ekibiyle birlikte alanı terk etmek istedi. Bunun üzerine öğrenciler soruların cevaplanmasını istedi. Bunu kabul etmeyen Şevli olay yerinde uzaklaştı. Bu sırada Şevli’nin korumaları öğrencileri darp etti.