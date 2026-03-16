Rojin Kabaiş'in adalet arayışını konu alan 'Kırık Terazi' belgeseli, Diyarbakır'da gösterime girdi

Van’da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim’de göl kıyısında cenazesi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümünün ardından başlayan adalet arayışı, yönetmen Gökhan Çetin tarafından belgesel olarak perdeye taşındı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Rojin Kabaiş için verilen adalet mücadelesinin anlatıldığı “Kırık Terazi” belgeselinin gösterimi yapıldı.

Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti İl Eş Başkanı Gülşen Özer, Rojin Kabaiş’in ailesi, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.

Belgesel gösteriminin ardından Avukat Mehmet Emin Aktar’ın moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide avukat Medine Turantaylak Özkaçmaz, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, Van Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Neslihan Şedal, Uzman Klinik Psikolog Hülya Konak, gazeteci Ruşen Takva ve yönetmen Gökhan Çetin konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide konuşan Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, Rojin için yürütülen mücadelenin kendilerine güç verdiğini belirterek dosyada delil karartma pratiklerine tepki gösterdi. Kabaiş, intihar iddialarını kabul etmediklerini ifade ederek mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

Diğer konuşmacılar da dosyanın hukuki, psikolojik ve toplumsal etkilerine değindi.

“ÇALIŞMA ADALET MÜCADELESİNİ GÖRÜNÜR KILDI”

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak ise Rojin Kabaiş'in ölümünün toplumun ses çıkarma ve mücadeleyi büyütme noktasında bir araya gelmesine vesile olduğunu belirterek, belgeselin önemli bir hafıza çalışması olduğunu sözlerine ekledi.

“AİLEDEKİ TÜM KADINLARIN MÜCADELESİ OLDU”

Nizamettin Kabaiş şahsında Rojin için yürütülen mücadelenin kamuoyuna bir babanın mücadelesi olarak yansıdığını ifade eden Eş Başkan Küçük, şöyle konuştu:

“Ancak hepimiz sahiplendik ama biliyoruz ki süreç içerisinde ailedeki tüm kadınların mücadelesi oldu. Alanda, meydanlarda, Amed’de biz ailenin tüm kadınlarını yanımızda gördük, onlarla bir olduk, aile olduk. Kuşkusuz tüm değerli katılımcılar konuyu en net biçimde ifade etti. Cezasızlık politikasının insanları kaybettiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Tüm vakalarda erkeği, iktidarı, güçlüyü koruyan bir sistem var. Bizler kadınların ve çocukların uğradığı istismarın son bulması için kadın mücadelesini büyütüyoruz.”