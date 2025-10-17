Rojin Kabaiş'in babasından, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü'ne: 'Doktor değilsin, neden otopsiye girdin?'

Rojin Kabaiş 27 Eylül 2024’te kaldığı KYK yurdundan çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Hakkari'den Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okumak için gelen 19 yaşındaki Rojin Kabaiş'in cenazesi 18 gün sonra Van Gölü kenarında bulundu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) 14 Kasım 2024 tarihli otopsi raporunda ölüm nedeni “suda boğulma” olarak kaydedildi. Baba Nizamettin Kabaiş kızını kendisinin üniversiteye götürdüğünü ve intihar etmeyeceğini belirterek birçok noktada adalet çağrısı yaptı.

ERKEK DNA'LARI EK RAPORLA ORTAYA ÇIKTI

Otopsi raporunda darp ya da cinsel saldırıya ilişkin açıkça rapor edilen bulgu olmadığı ifade edilirken ailesi iki erkeğin DNA'sının bulunduğunu öğrendiklerini duyurdu.

İlk raporda olmayan ve ek raporla ortaya çıkan bu bilgiye göre iki erkeğin DNA'sı Rojin Kabaiş'in göğsünde ve vajinasında bulunuyordu.

Ayrıca Van Barosu da DNA örneklerinin kimlere ait olduğunun açıklanmamasını ve şüphelilerin hâlâ tespit edilmemesine tepki gösterdi. Dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle baro soruşturmanın detaylarına ulaşamadıklarını aktardı.

BABA KABAİŞ'TEN VALİ VE REKTÖRE TEPKİ

Rojin’in ölüm yıl dönümünde Amed Times'a konuşan baba Nizamettin Kabaiş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli ile ilgili bir iddiada bulundu.

Kızının otopsi işlemleriyle ilgili konuşan baba Kabaiş, “Van rektörü doktor olmamasına rağmen neden otopsiye giriyor? Sen kimsin, necisin, hangi sıfatla gelip otopsiye giriyorsun? Dosyayı kapatmaya çalışıyorlar. Bunlar suçludur, ben kızımı sağ salim götürüp onlara teslim ettim. Teslim ettikten üç gün sonra kızım kayboldu. Hem üniversite hem yurt bu olayda suçludur, ihmalleri çoktur. 270 güvenlikçi var, bazılarının belinde silah var. Sen o silahı niye taşıyorsun, öğrenciler için? Neden sahip çıkmıyorsunuz? Üniversite ve yurt kötülenmesin diye kapatmaya çalışıyorlar. Ben Ankara’ya gidip derdimi Sayın Cumhurbaşkanına anlatacağım ve içimi dökeceğim” dedi.

Ardından üniversite, sosyal medya hesabı üzerine bir açıklama yaptı.

"YÖNETİCİLERİMİZİ HEDEF ALAN ASILSIZ İDDİALAR NEDENİYLE..."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ilgili açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ve çoğunluğu sahte sosyal medya hesaplarında, öğrencimiz Rojin Kabaiş’in vefatı üzerinden üniversitemizi ve yöneticilerimizi hedef alan asılsız iddialar nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Öğrencimiz Rojin Kabaiş’in vefatına ilişkin soruşturma, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olup, süreçle ilgili bilgi paylaşımı, yalnızca yargı mercilerinin takdirindedir.

Üniversitemiz, hukuki süreç kapsamında yetkili mercilerin talep ettiği bilgi ve belgeleri eksiksiz biçimde paylaşmış, sürecin adil ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için devletimizin ilgili kurumlarıyla irtibat ve koordinasyon halindedir. Üniversitemiz yöneticileri, olayın ilk gününden itibaren gelişmeleri yakından izlemiş; öğrencimizin ailesiyle irtibat hâlinde olmuş, ailenin acısını derinden paylaşmıştır."

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

"Ancak son dönemde çoğunluğu sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan yalan, iftira, hakaret, tehdit ve hedef gösterici nitelikteki paylaşımlar ile kamuoyunun yanlış yönlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Yeni akademik yılın başladığı bu dönemde, bu tür içeriklerin yeniden dolaşıma sokulması kasıtlı ve organize bir girişim olarak değerlendirilmektedir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, tüm faaliyetlerini yasal mevzuat, etik ilkeler ve yükseköğretim düzenlemeleri çerçevesinde; şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir.

Üniversitemiz hakkında çoğunluğu sahte hesaplar üzerinden yürütülen asılsız iddialarda bulunan şahıslar ile bu hesapları yönlendiren veya kullanan kişiler hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, kendi kişisel hırs ve menfaatleri için bu acı olayı kullanarak asılsız iddialarda bulunanlar, yayanlar hakkında yeni suç duyuruları ve gerekli yasal işlemler ivedilikle başlatılacaktır.”