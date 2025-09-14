Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dikkat çeken paylaşımlara erişim engeli

Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dikkat çeken paylaşımlara erişim engeli

14.09.2025 00:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dikkat çeken paylaşımlara erişim engeli

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili paylaşımlara ve şüpheleri yazan hesaplara erişim engeli geldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde okuyan Kabaiş, 27 Eylül’de arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için Van gölü kıyısına ineceğini söylemiş ve kaldığı KYK yurdundan ayrılmıştı.

Kabaiş’in cesedi 15 Ekim 2024’te 60 yaşındaki Mehmet Emin Ankay tarafından Mollakasım Mahallesi’nde bulunmuştu.

Otopsi raporunda Rojin’in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtilmişti.

200’DEN FAZLA GÖNDERİ VE ONLARCA HESABA ERİŞİM ENGELİ

Kabaiş’in ölümünün şüpheli olduğunu iddia eden ve etkin bir soruşturma talep eden X gönderileri, Van 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesinin 8 Eylül 2025 tarihli ve 2025/32 sayılı kararıyla erişime engellendi.

İlgili Konular: #Rojin Kabaiş