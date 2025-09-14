Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dikkat çeken paylaşımlara erişim engeli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde okuyan Kabaiş, 27 Eylül’de arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için Van gölü kıyısına ineceğini söylemiş ve kaldığı KYK yurdundan ayrılmıştı.

Kabaiş’in cesedi 15 Ekim 2024’te 60 yaşındaki Mehmet Emin Ankay tarafından Mollakasım Mahallesi’nde bulunmuştu.

Otopsi raporunda Rojin’in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtilmişti.

200’DEN FAZLA GÖNDERİ VE ONLARCA HESABA ERİŞİM ENGELİ

Kabaiş’in ölümünün şüpheli olduğunu iddia eden ve etkin bir soruşturma talep eden X gönderileri, Van 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesinin 8 Eylül 2025 tarihli ve 2025/32 sayılı kararıyla erişime engellendi.