Rojin Kabaiş soruşturmasına yeni gelişme: İkinci savcı görevlendirildi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 19:02

Güncelleme: 17.01.2025 - 19:02

Van’da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmaya ikinci bir savcı daha görevlendirildi. Yeni savcı, baba Nizamettin Kabaiş ile anne ve kız kardeşlerin ifadelerini SEGBİS aracılığıyla yeniden aldı.

AİLENİN İFADELERİ YENİDEN ALINDI

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, yeni savcının kendilerini Diyarbakır Adliyesi’ne davet ederek, aile üyelerinin ifadelerini aldığını belirtti. Kabaiş, “Savcı bize Rojin’i tanımak için bazı sorular yöneltti. Kızıma son zamanlarda nasıl ulaştığımızı, ne gibi konuşmalar yaptığımızı sordu. Annesi, kız kardeşleri ve ben Rojin’in moralinin iyi olduğunu, görüntülü konuşmalarımızda odasını ve manzarasını gösterdiğini söyledik” dedi.

KİTAP VE TELEFON TARTIŞMASI

Baba Kabaiş, Rojin’in kaybolmadan önce Sait Faik Abasıyanık’ın bir kitabını okuduğu iddiasına dair araştırmalarını savcıya aktardığını ifade etti. Kabaiş, “Kızım bu kitabı üniversiteye başlamadan 8 ay önce okumuş ve kütüphaneye teslim etmiş. Bu iddianın bir dayanağı olmadığını düşünüyorum” diye konuştu. Ayrıca, Rojin’in cep telefonunun 4 aydır açılamamasına da tepki gösterdi: “Telefonun içindeki veriler neden hâlâ çözülemedi? Eğer gerekiyorsa yurtdışına gönderilsin ve çözülsün.”

“HERKES BU DAVAYI TAKİP ETMELİ”

Kızının soruşturmasına bir savcı daha atanmasının kendisini bir nebze rahatlattığını söyleyen Kabaiş, kamuoyunun ve yetkililerin bu davaya daha fazla ilgi göstermesini istedi. “Bu sadece bizim ailemize düşen bir sorumluluk değil. Herkes Rojin’in davasını sahiplenmeli. Bu genç kızımıza ne olduğunu öğrenmek hepimizin görevi” dedi.