Romanlardan Kılıçdaroğlu’na tam destek

Yayınlanma: 22.05.2023 - 08:54

Güncelleme: 22.05.2023 - 08:54

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceklerini açıklayan Güzel Parti yönetimi, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı. Güzel Parti Genel Sekreteri ve Güzel Parti Genel Sekreteri ve İzmir İl Başkanı Cafer Heptepe’nin sözcülüğünde gerçekleşen açıklamaya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte CHP PM Üyesi ve Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP ve Güzel Parti il yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İzmir Kent Yoksulluk Ağı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Küleş, Roman dernekleri yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda Roman vatandaş katıldı.

BATUR: BİZE ONUR VE GÜÇ VERDİNİZ

Romanların Kılıçdaroğlu’na tam destek sözü verdiği, “Romanların Gururu Kılıçdaroğlu” pankartları açılan yoğun katılımlı destek açıklamasında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, her zaman Roman vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Güzel Parti’nin açıklaması bize onur ve güç verdi. Roman kardeşlerimizle her zaman yan yanayız. Hep birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Sadece yerel yönetici olarak değil, aynı zamanda ben sizin kardeşinizim, ağabeyinizim. Sizlerin sorunlarını en yakından bilen kişiyim.”

“DÜRÜST, NAMUSLU, ŞEREFLİ BİR CUMHURBAŞKANI”

Başkan Batur, Roman mahallelerinden oy artışı beklediklerini ifade ettiği konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Önümüzdeki seçimde Ege Mahallesi, Hilal, Güney, Yenişehir ve tüm Roman mahallelerimizde oyların artacağını biliyorum. Sizin haklarınızı en iyi şekilde koruyacağına inandığımız, dürüst, namuslu, şerefli bir cumhurbaşkanı adayımız var. Geliyor, 28’inde Türkiye’yi yönetmeye geliyor. Romanların yanında olmaya geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya’ya çıkarmaya hazır mıyız? Hep beraber bu güzel insanı cumhurbaşkanı yapmamız lazım, hep beraber olmamız lazım. Yerel yöneticiler yanınızda; Tunç Soyer Başkan da Konak Belediye Başkanı olarak ben de her zaman sizin yanınızdayız. Problemlerinizi çözmek için sahadayız. Bundan sonra da beraberiz.”

ASLANOĞLU: EŞİT YURTTAŞLIK MÜCADELESİNİ HEP BİRLİKTE VERECEĞİZ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, birleşe birleşe kazanacaklarının altını çizdiği konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Karar Ver!” çağrısına uyarak karar veren Romanlara “hoş geldiniz” diyerek şunları söyledi:

“Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Karar Ver!” çağrısına uyarak karar verdiniz. Hepiniz Halil İbrahim sofrasına hoş geldiniz. Bundan sonra eşit yurttaşlık mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Açlıkla, yoksullukla mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Bundan sonra birleşe birleşe kazanacağız. Az kaldı. Sizlerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Size söz, baharlar gelecek, Kemal Kılıçdaroğlu verdiği hiçbir sözden geri dönmeyecek.”

HEPTEPE: KILIÇDAROĞLU’NA SÖZ VERİYORUZ

Güzel Parti Genel Sekreteri ve İzmir İl Başkanı Cafer Heptepe, yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’na tam destek verdiklerini belirtti. Roman vatandaşları sandıklara sahip çıkmaya davet etmeyi ihmal etmeyen Heptepe şöyle konuştu:

“Güzel Parti il yönetiminin almış olduğu karar neticesinde ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Güzel Parti ailesi olarak desteklemeyi sizlerin huzurunda beyan ediyoruz. Türkiye genelindeki en az 8 buçuk milyon Roman halkı olarak yirmi bir yıldır iktidarda kalan mevcut hükümetin samimi bir şekilde yönetmediğini biliyoruz. 100 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu gibi 100 yıl sonra adı Kemal olan temiz ve liyakatlı cumhurbaşkanı adayımızın kazanacağına tamamen inanıyoruz. Roman akrabalarımızı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu kararı almamızdaki en önemli sebeplerinden biri Suriyeli mülteci insanların, biz Roman kardeşlerimizin ekmeğine paydaş olması. Biz Güzel Parti ailesi olarak Roman halkının sonuna kadar destekçisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, gerekeni yapacağımıza söz veriyoruz. Varız, varolacağız