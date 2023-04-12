Rönesans Rezidans enkazında kızını yitiren babanın feryadı yürek burktu: Bayramda kimin mezarına gideceğim?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 04:00

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans depremde yüzlerce yurttaşa mezar oldu. Rezidansta yaşayan ve depremlerden sonra kaybolan 55 kişiden hâlâ haber alınamıyor.

Esra İlhan da burada yaşayan ve henüz ulaşılamayan yurttaşlardan biri. Esra İlhan’ın Eskişehir’de yaşayan babası Battal Kerzi, depremin yaşandığı tarihten bu yana kızından haber alamadıklarını söyledi.



Rönesans Rezidans’ın yıkıntıları arasından çıkan eşyalar arasında Esra İlhan’ın çizmeleri de vardı.

DAMADA ULAŞILDI

Cumhuriyet’e konuşan baba Kerzi, “Depremden 9 gün sonra damadım Mirac İlhan’ın cansız bedenine ulaşabildik. Tanınmaz halde olduğu için DNA testi sonucunda onun olduğunu anladık. Rezidansın enkazı kalktı ancak kızıma ulaşamadık. Her anne ve baba çocuğunun bir dikili taşının olmasını ister. Bayram yaklaşıyor, ben bu bayramda nereye gideceğim? Kimin mezarını ziyaret edeceğim?” dedi.

CEHENNEMİ ‘CENNET’ DİYE SATTILAR

Esra İlhan’ın ablası Gizem Ohcak ise kardeşinin eşyalarına ulaşabildiklerini ancak kendisine ulaşamadıklarını belirterek “Deprem olduğunda İstanbul’daydım. Haberi alır almaz kardeşimi aradım ancak kendisine ulaşamadım. O günden sonra da hiçbir şekilde ulaşamadık. Ne hastanelerden haber var, ne de DNA sonuçlarından. Bu rezidanstan çok fazla cenaze çıktı. ‘Cennetten bir köşe’ diye cehennemi sattılar. Depremin ardından iki ay geçti, hastanelerden umudumuzu kestik. Yaşadığını düşünmüyoruz ancak hiç değilse bir parçasını artık bulalım istiyoruz. Mezarına koyabileceğimiz bir şey olsun istiyoruz” dedi. Yetkililere çağrıda bulunan Ohcak, “Hastanelerde yatan hastalara ilişkin bir açıklama yapılmıyor. Sağlık Bakanlığı bu konuya ilişkin bir açıklama yapsın. DNA eşleştirme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.