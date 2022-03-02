Rönesans'a kapalı kapılar ardında dev ihale

02 Mart 2022 Çarşamba, 14:54

AKP iktidarı dev bir ihaleyi yine aynı firmaya verdi. İstanbul Fatih’teki Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi inşaatı ihalesini Saray'ın müteahhidi Rönesans Holding aldı. İktidar, yine istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı Kamu İhale Kanunu’nun 21-b Pazarlık usulünü kullandı.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre ihale, kanunun sadece doğal afet gibi olağanüstü durumlar için öngördüğü istisna maddesi bahane edilerek ilana çıkılmadan yani kimseye duyurulmadan yapıldı.

İhale yapıldıktan yaklaşık iki ay sonra Kamu İhale Kurumu tarafından sonuç ilanı yayınlanınca ortaya çıktı. Kapalı kapılar ardında 14 Ocak’ta yapıldığı anlaşılan ihaleye Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat özel olarak davet edildi.

Tam adı, “İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yeni Hastane Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” olan ihalede yaklaşık maliyet 2 milyar 90 milyon 456 bin 275 lira 59 kuruş olarak hesaplandı.

KAMUOYUNA DUYURULMADI, SÖZLEŞME İMZALANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan ihalenin 1 milyar 577 milyon 900 bin TL’ye tamamlandığı anlaşıldı.

Dev ihalenin sözleşmesinin de kamuoyuna duyurulmadan 16 Şubat günü imzalandığı ortaya çıktı. Sözleşmeye göre 21 Şubat’ta başlayan inşaat 550 gün sürecek ve 24 Ağustos 2023 günü tamamlanacak.

MİLYARDERLER LİSTESİNDE



İstanbul Fatih’te Vatan Caddesi üzerinde bulunan mevcut hastanenin yerine yapılması planlanan proje için 280 bin metrekarelik inşaat projesi hazırlandığı duyurulmuştu.

Forbes Türkiye'nin Türk milyarderler listesinde Murat Ülker'den sonra ikinci sırada Rönesans Grubu'nun patronu Erman Ilıcak yer alıyor. Türkiye’nin en zenginleri listesinin ikincisi 4.4 Milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak, 2020’ye kıyasla servetini yüzde 41.9 artırdı ve dünyadaki sıralaması 655. olarak kayıtlara geçti.