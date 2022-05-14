RSPP: Rusya’da bu yaz yeni Türk fast food markaları faaliyete geçebilir

Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) temsilcisi, Türk fast food firmalarının Rusya pazarına girişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:57
RSPP: Rusya’da bu yaz yeni Türk fast food markaları faaliyete geçebilir
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Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği, Rusya-Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Arsen Ayupov Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın içinde bulunduğu mevcut koşullarda, Türk fast food işletmeleri için önemli fırsatlar olduğunun altını çizen Ayupov, "Batı merkezli fastfood işletmelerinin Rusya’daki faaliyetlerini askıya alması bağlamında, onların bıraktığı boşluğu Türk firmalar kapatmak istiyor. Bu süreç oldukça etkin gelişiyor. Son bir ayda sadece bizim aracılığımızla dört Türk fast food firması Rusya’yı ziyaret etti" ifadelerini kullandı.


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