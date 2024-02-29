RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den ‘reyting’ çıkışı: ‘Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum’

Verdiği tartışmalı kararlarla gündemden düşmeyen RTÜK Başkanı Şahin, "Reyting denilen bir canavar var. Reyting olmadan hiçbir şey olmuyor ama reyting alacağız diye de bütün değerlerimizi, kanunlarımızı, bir tarafa mı bırakacağız? Açık söylüyorum size, eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum" dedi.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 15:49
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den ‘reyting’ çıkışı: ‘Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum’
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliğinde gerçekleştirilen 4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı, yapımcıların, senaristlerin ve oyuncuların katılımıyla Şişli'de bir otelde yapıldı.

Şahin, toplantıda, "Bu dizi şu kanalda olsaydı ceza yemezdi?" söylemlerinin yanlış olduğunu belirterek, "Mümkün değil, öyle dizi var ki her yerde ceza yer. Öyle dizi var ki hangi kanalda oynarsa oynasın müeyyide uygulanmaz. Bunun kanalla alakası yok, benim fikri yapımla alakası yok, benim anlayışımla alakası yok" ifadelerini kullandı.

Yapımcıların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi veren Şahin, en fazla cezai yaptırımın 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesi gereğince uygulandığını aktardı.

“REYTİNG DENİLEN BİR CANAVAR VAR”

Şahin, kanunda belirtilen maddelerin ihlal edilmesini görmezden gelemeyeceklerini vurgulayarak, "Reyting denilen bir canavar var. Reyting olmadan hiçbir şey olmuyor ama reyting alacağız diye de bütün değerlerimizi, kanunlarımızı, toplumsal hassasiyetlerimizi bir tarafa mı bırakacağız? En çok reyting alan konu şiddet. Baştan sona şiddet mi yapalım? En çok reyting alan cinsellik, baştan sona mı yapalım?" diye konuştu.

“ÖYLE YERLER OLUYOR Kİ KAPATIYORUM”

Eşinin ve kızının da "dizi hastası" olduğunu kaydeden Şahin, "Açık söylüyorum size, birlikte dizi izleyemiyoruz. Eşimle, kızımla dizi izleyemiyorum. Öyle yerler oluyor ki kapatıyorum. Diyeceksiniz ki 'Ne güzel kumanda var, kapatsın.' Herkes bu bilinçte oluyor mu sizce?" değerlendirmesini yaptı.

Ebubekir Şahin, toplumun dizilerden ve dizi karakterlerinden etkilendiğinin altını çizerek, "Dizilerden etkilenip çocuğunun ismini dizi karakteri veren bir toplumda yaşıyoruz. Zaman dilimlerimiz diziden önce ve diziden sonra ayarlanan bir toplumda yaşıyoruz. Dizi karakteri öldü diye, kendisi de burada (Oktay Kaynarca), arkasından mevlit okunan bir toplumda yaşıyoruz" diye konuştu.


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