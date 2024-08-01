RTÜK Başkanı Halk TV'yi 'Gazze' üzerinden hedef aldı: Fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:30

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:30

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail Gazze'ye yaptığı saldırı ve katliamların faiilerini savunmakla suçladı.

Şahin yaptığı açıklamada "Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin paylaşımında, "Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de" ifadelerini kullandı.