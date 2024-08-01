RTÜK Başkanı Halk TV'yi 'Gazze' üzerinden hedef aldı: Fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'yi İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı savunduğu iddiasında bulunarak "Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail Gazze'ye yaptığı saldırı ve katliamların faiilerini savunmakla suçladı.
Şahin yaptığı açıklamada "Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halk TV hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin paylaşımında, "Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdüllatif Şener'den ilk açıklama
- Ece Üner 'yeni adresini' paylaştı
- Mossad’ın Türkiye’deki suikast hazırlığı
- Mahkumla yakalanan gardiyana 'ömür boyu hapis' şoku!
- Çukurova Havalimanı açılıyor
- AKP'li Türkeş'ten ilk açıklama!
- Doğalgaza dev zam!
- Heniyye suikastında 'casus yazılım' iddiası
- Yangın söndürme araçlarında büyük kriz
- AYM'den 'Can Atalay' kararı: 'Yok hükmündedir'