RTÜK başkanvekili belli oldu

RTÜK'ten yapılan açıklamada, kurumda gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, başkanvekilliği görevi için seçim yapıldığı belirtildi.

Üst Kurul üyelerinden Deniz Güçer'in RTÜK Başkanvekili seçildiği bildirilen açıklamada, "İlk kez bir kadın üyenin RTÜK Başkanvekili seçilmesi, 31 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, aynı toplantıda, RTÜK üyesi seçilen Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker'in de Üst Kurul'daki görevlerine başladığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yeni başkanvekili ve üyeleri tebrik ederek, hem başkanvekilinin bir kadın olmasından hem de Üst Kurul'da iki kadın üyenin bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

RTÜK'ün yayıncılık alanındaki denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme adım attığını vurgulayan Daniş, "Bu değişim, medya politikalarının geliştirilmesi ve yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesi sürecine taze bir enerji kazandıracak" ifadesini kullandı.