RTÜK, deprem felaketinde yaşanan yıkım ve iktidarın yetersizliğini yayımlayan kanallara ceza verdi

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 04:00

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), deprem yayınlarına ceza için dün toplandı. Depreme müdahaledeki yetersizlikleri ve eksikleri haberleştiren Halk TV ve TELE1’e yüzde 5 para, beşer kez program durdurma cezası verildi. Fox TV’de yayımlanan Orta Sayfa programı için ise “özgürce kanaat oluşumunu engelledikleri” gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. Halk TV’ye toplamda üç ayrı ceza kesildi.

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı “Haber yapmanın suç ama halka alenen küfretmenin ‘özgürlük’ sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Çadır sorunu bile çözülmemişken medyadan ‘salon salomonje çadır’ övgüleri, ‘deprem oldu ama keyfim yerinde’ haberleri beklenmektedir. Gerçeği çarpıtan, sansürleyenlerin sırtı sıvazlanırken hakikatin izini sürenler sessizliğe boğulmak isteniyor. Tüm telaş seçimlerde iktidarı kaybetmemek için” paylaşımını yaptı.



(İlhan Taşcı)



Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da “RTÜK yine şaşırtmadı, üç ayrı ceza kesti. Yasakçı zihniyeti eleştirerek iktidara gelenler şimdi her şeyi yasaklıyor, itaat etmemizi bekliyor. Bizim bağlılığımız Türk halkına ve demokrasiye. RTÜK istedi diye Türkiye habersiz kalmayacak” dedi.



(Cafer Mahiroğlu)

‘BOYUN EĞMEYECEĞİZ’



Kararın ardından Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bu cezaların toplumun haber alma ve bilgiye ulaşma hakkına yönelik iktidarın bir darbesi olduğu değerlendirmesini yaptı.

Yanardağ, “RTÜK, iktidarın baskı ve sansür aygıtı gibi çalışmaktadır. Anayasa tarafından teminat altına alınan düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün ağır bir şekilde ihlal edilmesidir. Gerici, faşizan bir totaliter rejim yaratma çabasıdır. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu cezalar karşısında boyun eğmeyeceğiz. Halkın haber alma ve bilgiye ulaşma hakkını sonuna kadar savunacağız. TELE1 gibi bağımsız televizyon kanallarını susturmayı bu toplum da biz de izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



(Merdan Yanardağ)



Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ise cezalara şu sözlerle tepkisini gösterdi: “Toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmak deniyor. Bence engel olmak değil neden olmak denilmeliydi. Allah akıl fikir versin. İzleyici, yurttaşlar, toplum neyin ne olduğunu görüyor. Bu ceza çok izlendiniz cezasıdır. Toplumda kimin özgürce kanaat oluşmasına engel olduğu, kimin neden olduğu belli. Neden olanlar da engel olanlar da piyasada.”



(Doğan Şentürk)



SİYASİLERDEN TEPKİ

Siyasiler de sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Cezaların demokratik hukuk devleti görüntüsünden ve ifade özgürlüğü anlayışından çok uzak olduğu aşikârdır. Cumhur İttifakı’nın sosyal medyayı kapatma RTÜK eliyle düşünce ve ifade özgürlüğünü kısma girişimleri yakında son bulacaktır.”



HDP’li Tayyip Temel: “Gerçeği tersyüz eden, elindeki bütün medya imkânlarına rağmen hakikatin gücüyle başa çıkamayan iktidar, RTÜK eliyle hakikati karartmayı başaramayacaktır.”



BASIN ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: “Söz konusu cezaların anayasaya, halkın haber alma hakkına ve düşünceyi ifade özgürlüğüne indirilmiş yeni bir darbedir. Kınıyoruz.”

Basın Konseyi: “Basın tarihine kara bir gün olarak geçirilecek ve halk bu uygulamayı da gelecek için not alacaktır.”

Türkiye Gazeteciler Sendikası: “Yurttaşa hakaret etmek serbest, gerçekleri göstermek suç. ‘İktidarı kim övmüyor’ diye mesai harcayacağınıza depremzede yurttaşa sahip çıkın.”

