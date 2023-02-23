RTÜK, deprem felaketinde yaşanan yıkım ve iktidarın yetersizliğini yayımlayan kanallara ceza verdi
İktidarın sopası haline gelen RTÜK, “deprem yayınları” yapan kanallara ceza yağdırdı. İfade ve basın özgürlüğüne aykırı olan bu duruma tepkiler çığ gibi büyüdü.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), deprem yayınlarına ceza için dün toplandı. Depreme müdahaledeki yetersizlikleri ve eksikleri haberleştiren Halk TV ve TELE1’e yüzde 5 para, beşer kez program durdurma cezası verildi. Fox TV’de yayımlanan Orta Sayfa programı için ise “özgürce kanaat oluşumunu engelledikleri” gerekçesiyle yüzde 3 para cezası verildi. Halk TV’ye toplamda üç ayrı ceza kesildi.
RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı
“Haber yapmanın suç ama halka
alenen küfretmenin ‘özgürlük’
sayıldığı bir dönemi yaşıyoruz.
Çadır sorunu bile çözülmemişken
medyadan ‘salon salomonje çadır’
övgüleri, ‘deprem oldu ama keyfim
yerinde’ haberleri beklenmektedir.
Gerçeği çarpıtan, sansürleyenlerin
sırtı sıvazlanırken hakikatin izini
sürenler sessizliğe boğulmak
isteniyor. Tüm telaş seçimlerde
iktidarı kaybetmemek için”
paylaşımını yaptı.
(İlhan Taşcı)
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı
Cafer Mahiroğlu da “RTÜK yine
şaşırtmadı, üç ayrı ceza kesti.
Yasakçı zihniyeti eleştirerek
iktidara gelenler şimdi her şeyi
yasaklıyor, itaat etmemizi bekliyor.
Bizim bağlılığımız Türk halkına
ve demokrasiye. RTÜK istedi diye
Türkiye habersiz kalmayacak” dedi.
(Cafer Mahiroğlu)
‘BOYUN EĞMEYECEĞİZ’
Kararın ardından Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bu cezaların toplumun haber alma ve bilgiye ulaşma hakkına yönelik iktidarın bir darbesi olduğu değerlendirmesini yaptı.
Yanardağ, “RTÜK, iktidarın baskı
ve sansür aygıtı gibi çalışmaktadır.
Anayasa tarafından teminat altına
alınan düşünce, ifade ve basın
özgürlüğünün ağır bir şekilde ihlal
edilmesidir. Gerici, faşizan bir
totaliter rejim yaratma çabasıdır.
Biz buna izin vermeyeceğiz.
Bu cezalar karşısında boyun
eğmeyeceğiz. Halkın haber alma
ve bilgiye ulaşma hakkını sonuna
kadar savunacağız. TELE1 gibi
bağımsız televizyon kanallarını
susturmayı bu toplum da biz de
izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
(Merdan Yanardağ)
Fox TV Genel Yayın
Yönetmeni Doğan
Şentürk ise cezalara
şu sözlerle tepkisini
gösterdi: “Toplumda
özgürce kanaat
oluşumuna engel
olmak deniyor. Bence engel olmak
değil neden olmak denilmeliydi.
Allah akıl fikir versin. İzleyici,
yurttaşlar, toplum neyin ne
olduğunu görüyor. Bu ceza çok
izlendiniz cezasıdır. Toplumda
kimin özgürce kanaat oluşmasına
engel olduğu, kimin neden olduğu
belli. Neden olanlar da engel olanlar
da piyasada.”
(Doğan Şentürk)
SİYASİLERDEN TEPKİ
Siyasiler de sosyal medya
hesaplarından tepki gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel: “Cezaların demokratik
hukuk devleti görüntüsünden ve
ifade özgürlüğü anlayışından çok
uzak olduğu aşikârdır. Cumhur
İttifakı’nın sosyal medyayı kapatma
RTÜK eliyle düşünce ve ifade
özgürlüğünü kısma girişimleri
yakında son bulacaktır.”
HDP’li Tayyip Temel: “Gerçeği
tersyüz eden, elindeki bütün medya
imkânlarına rağmen hakikatin
gücüyle başa çıkamayan iktidar,
RTÜK eliyle hakikati karartmayı
başaramayacaktır.”
BASIN ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: “Söz konusu cezaların anayasaya, halkın haber alma hakkına ve düşünceyi ifade özgürlüğüne indirilmiş yeni bir darbedir. Kınıyoruz.”
Basın Konseyi: “Basın tarihine kara bir gün olarak geçirilecek ve halk bu uygulamayı da gelecek için not alacaktır.”
Türkiye Gazeteciler Sendikası:
“Yurttaşa hakaret etmek serbest,
gerçekleri göstermek suç.
‘İktidarı kim övmüyor’ diye mesai
harcayacağınıza depremzede
yurttaşa sahip çıkın.”
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