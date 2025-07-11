RTÜK, imaj güçlendirmek isterken karartmaya başladı: İmaja karartmalı düzeltme

Televizyon kanallarına verdiği karartma cezalarıyla tepki çeken RTÜK’ün geçen yıl paylaştığı 2024-2028 yıllarına ilişkin Stratejik Planı’nda kurumun yurttaş nezdinde imajının zayıf olduğu belirtildi. Kurumsal imajı güçlendirme hedefi koyulan planda, “özellikle sosyal medyada RTÜK’ün kurumsal imajını yıpratmaya yönelik dezenformasyon faaliyetlerinin yapıldığı ve buna karşı etkin çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiği” belirtildi.

Tarafsızlık konusunda uzun süredir eleştiri konusu olan ve son olarak Sözcü TV ile Halk TV’ye verdiği yayın durdurma cezalarıyla tepki çeken RTÜK’ün geçen yıl paylaştığı 2024-2028 Stratejik Planı’nda dikkat çeken tespitlere yer verildi. Planda çoğunluğu kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kişilerden oluşan bir grupla yapılan anketin sonuçları paylaşıldı. Ayrıca anket yapılan kitlenin içinde yayıncı kuruluşlardan, üniversitelerden ve genel izleyicilerden temsilcilerin olduğu da belirtildi. Anket sonucuna göre katılımcıların “RTÜK’ün zayıf yönü hangisidir?” sorusuna karşı en yüksek yanıt olarak “kurumsal imaja ilişkin hususlar” dediği belirtildi.

Aynı şekilde RTÜK’ün kendi personeli içinde yaptığı ankette de yine kurumsal imajın zayıf olduğu kaydedildi. Planda konuyla ilgili “Üst Kurul tarafından verilen kararlar, ifade ve haber alma özgürlüğünün önünde bir engel olarak görülebilmekte ya da millî ve manevi değerlere yeterince sahip çıkılmadığı gerekçesiyle aynı şekilde eleştirilebilmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

SORUN DEZENFORMASYONMUŞ

Planda bu tespitlere karşı “kurumsal imajın ve itibarın güçlendirilmesi” hedefi yer aldı. Bu hedef kapsamında kurumun faaliyetlerine ilişkin bültenler çıkarılacağı, haber ve duyurular yapılacağı, sosyal medya uygulamalarında paylaşılacak videolar hazırlanacağı ve tanıtım alanında etkinlikler düzenleneceği belirtildi.

Planda ayrıca “özellikle sosyal medyada kurumsal imajı yıpratmaya yönelik dezenformasyon faaliyetlerinin ortaya çıktığı ve buna karşı etkin çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiği” belirtildi. RTÜK’ün paydaşlarına yönelik izleyeceği “açık kapı politikasının” da yine kurumsal imajı güçlendirmede etkili olacağı savunuldu.