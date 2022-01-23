RTÜK magazin programlarını 'mercek altına' aldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, magazin programlarında kişisel verilerin kolayca ifşa edilebildiğini söyleyerek, kişilik haklarına yapılan ve yasalarda da suç olan saldırıların titizlikle takip edildiğini ifade etti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ismini vermediği bir sanatçının şikâyetinin ardından magazin programlarını mercek altına aldıklarını açıkladı. Şahin, “Bir sanatçımızın ne ailesi kaldı, ne annesi kaldı, ne çocukları kaldı…” ifadesini kullandı.
Magazin programlarında denetleme faaliyetlerinin sıklaştırıldığının altını çizen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şunları söyledi:
“Son dönemde bu programlarda çok değerli sunucular var, hem ülkenin gündemine ışık tutuyorlar hem de halkı eğlendiriyorlar. Ama bunun yanında son dönemde bir sanatçımızın da artık dile geldiği ve gerçekten de rahatsız olduğu, bizi de o söylemleriyle harekete geçmemize sebep olduğu, bizi de rahatsız ettiği, haklı rahatsızlığını dile getirdiği bir konu var. Bir sanatçımızın ne ailesi kaldı, ne annesi kaldı, ne çocukları kaldı. Böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil. Çünkü biz yayınlarda bir kesimi koruyup, bir kesimi kollayıp, bir kesimi görmezden gelecek bir yapıya sahip değiliz ki. Herkesin hakkını hukukunu savunmamız lazım. O bakımdan bunu ben tasvip etmiyorum. Arkadaşlarıma talimat verdim. Böyle yayınlarla ilgili olarak, bu tür yayınlarla ilgili olarak bir araştırma, şu an bir çalışma yapıyorlar. En kısa sürede önümüze getirecekler, biz de Üst Kurulun kararı ile tavrımızı belirteceğiz buradaki..."
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