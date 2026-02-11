RTÜK’ten Halk TV ve NOW TV’ye para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve NOW TV'ye para cezası verdi.

RTÜK, Halk TV’ye; Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP’den istifasının tartışıldığı “Para Siyaset” programında, gazeteci Uğur Dündar’ın şair Can Yücel’den alıntı yaptığı konuşmasında kullandığı "G.te g.t denir" ifadesi nedeniyle yüzde 2 idari para cezası verdi.

"MİLLİ MANEVİ DEĞER" CEZASI

NOW TV’ye ise “Kıskanmak” dizisinin üç bölümünde, evlilik dışı ilişki ile ihanet temalarının “yoğun biçimde” işlenmesinin, milli ve manevi değerlere, genel ahlaka aykırı olduğu ve aile kurumunu zedelediği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

Kararlar oy çokluğuyla alındı.

"TARAFSIZLIĞI GÖLGELEMEKTEDİR"

RTÜK'ün cezalarına tepki gösteren CHP’nin RTÜK Temsilcisi Tuncay Keser, "Tarafsızlık; medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla birlikte RTÜK için de temel ölçüttür. Benzer içeriklerin çok sayıda medya hizmet sağlayıcı kuruluşta ekranlara taşınmasına rağmen; sürekli aynı kanalların cezalandırılması tarafsızlığı gölgelemektedir" ifadelerini kullandı..