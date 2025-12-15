RTÜK’ten HBO’da yayımlanan 'Jasmine' dizisi hakkında inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformu HBO’da yer alan “Jasmine” adlı dizi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.



RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapımın Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle çelişen unsurlar içerdiği, kadını istismar eden sahneler barındırdığı ve genel ahlaka aykırı olduğu ifade edildi.



Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kamuoyunun Dikkatine!

Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



KESKİNCİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla magazin gündemini sarsan Asena Keskinci, bu kez yer aldığı yeni projeyle dikkatleri üzerine çekti.

2007-2010 yılları arasında yayımlanan 'Bez bebek' dizisinde birlikte rol alan ikiliden Asena Keskinci, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla gündemi sarsmış; Evrim Akın'ın kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

Keskinci, anne ve babasının boşanma sebebi olarak da Akın'ı işaret etmişti.

JASMINE DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Jasmine”, hayati tehlike taşıyan bir kalp hastalığıyla mücadele eden genç bir kadın olan Yasemin’in yaşam mücadelesini merkezine alıyor. Yasemin’in hayattaki en büyük dayanağı ise ona derin ve giderek karanlık bir takıntıyla bağlı olan üvey kardeşi Tufan.

Nakil listesine girebilmek için büyük bir çaba veren Yasemin, bu süreçte kendisini farkında olmadan tehlikeli ve karanlık bir dünyanın içinde buluyor.

Bu zorlu yolculuk, sadece Yasemin’in değil, Tufan’ın da hayatını geri dönüşü olmayan şekilde değiştiriyor. İki kardeşin arasındaki bağ, her geçen adımda daha karmaşık ve yıkıcı bir hal alıyor.

JASMİNE DİZİSİ OYUNCULARI

Asena Keskinci (Yasemin): Dizinin merkezinde yer alan Yasemin karakterine hayat verir. 2001 doğumlu oyuncu, çocuk yaşta başladığı kariyerinde Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle tanınır. Aliye, Yadigar ve Hırsız Polis gibi yapımlarda da yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Burak Can Aras (Tufan): Yasemin’in üvey kardeşi Tufan karakterini canlandırır. Hikayenin karanlık ve rahatsız edici yönünü temsil eden Tufan, takıntılı yapısıyla dizinin dramatik gerilimini artıran önemli figürler arasındadır.

Aziz Caner İnan: Dizinin dikkat çeken yan karakterlerinden birini üstlenir.

Önder Selen: Deneyimli oyuncu kadrosunda yer alır. Yan rollerde sergilediği performansla dizinin dramatik yapısını destekleyen isimler arasında bulunur.