RTÜK, Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası vermişti: Cezanın başlayacağı tarih belli oldu

RTÜK'ün medyaya yönelik kıskaçlarından sonuncusu da Halk TV'ye yönelik 10 günlük ekran karartma cezası oldu.

Üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiği halde lisansı yenilenmeyen Halk TV, eğer mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermezse 8 Temmuz gece yarısından itibaren 10 gün için karartılacak.

Halk TV'ye karartma cezası "Toplumu kin ve nefrete tahrik" suçlaması kapsamında verildi, ve bu aynı suçlamayla verilen ikinci ceza. Yani Halk TV, eğer önümüzdeki 1 yıl içinde aynı maddeden bir kez daha ceza alırsa lisansı tümüyle iptal edilecek.

MAHİROĞLU'NDAN ÇAĞRI

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, karartma kararı sonrasında bir paylaşımda bulundu.

Mahiroğlu şunları söyledi:

''Bu güç sizi de geçti Ece hanım, bu güç RTÜK Başkanının gücünü de geçti. Halk TV bu halkın nefes borusu. Eğer bu halk bu kanalın kapanmasını istiyorsa kapar kardeşim kapar...

Artık bu adaletsizliğin bir başka görüşle anlatabilmenin imkanı yoktur. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bu kadar adaletsizliği yapamazsınız bu ülkede...

Benim Türk halkına açık çağrımdır:

Kardeşim bu kanalın kapanmasını istiyorsanız ben kendi ellerimle bu kanalı kaparım. Ama ben bu ülkeye bu halka ihanet etmeyeceğim..''