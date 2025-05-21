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RTÜK üyeleri belirlendi: İşte o isimler...

RTÜK üyeleri belirlendi: İşte o isimler...

21.05.2025 19:44:00
Güncellenme:
İHA
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RTÜK üyeleri belirlendi: İşte o isimler...

TBMM Genel Kurulu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri belirlendi. İşte seçilen üyeler...

TBMM Genel Kurulu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) AKP, CHP ve İYİ Parti üyelikleri için seçim yapıldı. Seçimlerden önce adayların isimleri okundu.

Adaylar şu şekilde sıralandı:

AKP adayları: Hasan Davulcu, Erhan Güven

CHP adayları: Tuncay Keser, Ahmet Kılınç

İYİ Parti adayları: Ahmet Can Buğday ve Emin Erdoğan.

Seçimlerde 416 milletvekili oy kullandı. AKP adayları Hasan Davulcu 387, Erhan Güven 124; CHP adayları Tuncay Keser 339, Ahmet Kılınç 51; İYİ Parti adayları Ahmet Can Buğday 307, Emin Erdoğan 56 oy, bir oy boş ve geçersiz 7 oy kullanıldı.

Yapılan oylama sonucu Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday RTÜK üyeliğine seçildi.

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