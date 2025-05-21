RTÜK üyeleri belirlendi: İşte o isimler...

TBMM Genel Kurulu’nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) AKP, CHP ve İYİ Parti üyelikleri için seçim yapıldı. Seçimlerden önce adayların isimleri okundu.
Adaylar şu şekilde sıralandı:
AKP adayları: Hasan Davulcu, Erhan Güven
CHP adayları: Tuncay Keser, Ahmet Kılınç
İYİ Parti adayları: Ahmet Can Buğday ve Emin Erdoğan.
Seçimlerde 416 milletvekili oy kullandı. AKP adayları Hasan Davulcu 387, Erhan Güven 124; CHP adayları Tuncay Keser 339, Ahmet Kılınç 51; İYİ Parti adayları Ahmet Can Buğday 307, Emin Erdoğan 56 oy, bir oy boş ve geçersiz 7 oy kullanıldı.
Yapılan oylama sonucu Hasan Davulcu, Tuncay Keser ve Ahmet Can Buğday RTÜK üyeliğine seçildi.