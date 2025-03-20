RTÜK yine şaşırtmadı! NOW TV, Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye 'İmamoğlu' cezası

Yayınlanma: 20.03.2025 - 15:27

Güncelleme: 20.03.2025 - 15:27

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yapılan yayınlar nedeniyle NOW TV, Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye ceza yağdırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin yayın yapan muhalif kanallara yine RTÜK aracılığıyla cezalar verildi.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, cezalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

''20 DAKİKA KALA GETİRDİ"

Taşcı, yasa uyarınca Üst Kurul gündemine alınacak dosyaların 24 saat önceden müzakereye hazırlanabilmeleri için üyelere dağıtılması gerektiğini ancak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in toplantıya 20 dakika kala beş ayrı raporu gündem dışı Kurul'a getirdiğini ifade etti.

Üyelerin beş ayrı raporu 20 dakika içerisinde çalışıp, Kurul'a hazırlanabilmesinin mümkün olmadığını belirten Taşcı, "İzleme Dairesindeki uzmanlara yasaya aykırı şekilde talimat verilerek, adrese teslim hazırlatıldığı anlaşılan raporları kendileri çalıp kendileri oynayarak kanalları ceza yağmuruna tuttular" ifadelerini kullandı.

VERİLEN CEZALAR

Taşçı açıklamasında verilen cezaları şöyle sıraladı:

"Üst Kurul Üyeleri @ilhantasci @tuncayksr @acbugday ve @IpekyuzNecdet son dakika getirilen raporlar usule ve yasaya aykırı olduğundan bu raporların görüşülmesine katılmadı. İmamoğlu yayınları nedeniyle Now TV’ye % 3 ipc, Tele 1 % 3 ipc,Halk TV’ye % 3 ipc 3 kez de program durdurma, SZC’ye Özlem Gürses programına % 3 idari para cezası 3 kez de program durdurma cezası verildi. Kamuoyunun bilgilerine sunarım.