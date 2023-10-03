RTÜK'ten Halk TV ve Ayşenur Arslan'a inceleme

Yayınlanma: 03.10.2023 - 01:45

Güncelleme: 03.10.2023 - 08:09

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ayşenur Arslan ve Halk TV'ye ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Şahin, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."