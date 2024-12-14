RTÜK'ten ‘imaj güçlendirme’ hamlesi: En düşük desteği tarafsızlıkta aldı

Yayınlanma: 14.12.2024 - 10:30

Güncelleme: 14.12.2024 - 10:30

RTÜK’ün 2024-2028 yılına ilişkin stratejik planı yayımlandı. Planın içinde kurulda çalışan 225 personelin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına yer verildi. Buna göre; RTÜK personelinin yüzde 76,6’sı “RTÜK’ü genel anlamda ve aldığı kararlar açısından değerlendiriniz” sorusuna karşı kurumun başarılı olduğunu belirtti. Kurulun tarafsızlığıyla ilgili tartışmalar yapılırken, planda anket sonuçlarıyla ilgili personelin en az destek verdiği maddenin “tarafsızlık-nesnellik” olduğu kaydedildi. Söz konusu tespit planda “Ortalama değerler incelendiğinde en yüksek değere sahip ifadenin ‘hızlı karar alma’, en düşük değere sahip ifadenin ise ‘tarafsızlık-nesnellik’ maddesi olduğu görülmektedir” ifadeleriyle yer aldı. Bunun yanında RTÜK’ün gelecek dört yıla ilişkin planında kurumsal imajı ve itibarı güçlendirme hedefi yer aldı. Bu kapsamda “paydaşlara yönelik açık kapı politikası izleneceği, çift yönlü bir iletişim tesis edileceği” kaydedildi. Ancak bu hedefe risk olarak da “Dezenformasyonla mücadelede ortaya çıkabilecek aksaklıklar nedeniyle kurumsal imajın olumsuz etkilenmesi” değerlendirmesi yapıldı.

DİJİTAL PLATFORMLARIN DENETLENMESİ

Öte yandan; planın giriş yazısını yazan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yazısında dijital platformlara değindi. Düzenledikleri etkinlilerde kendilerine en çok endişe iletilen konunun dijital platformlar üzerinden sunulan içerikler olduğunu söyleyen Şahin, “Özellikle video paylaşım ve sosyal medya platformlarında yer alan görsel-işitsel medya içeriğinin düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin beklentiler sıklıkla ifade edilmektedir” dedi. Planda da konuyla ilgili “Özellikle video paylaşım ve sosyal medya platformlarında görsel-işitsel medya hizmeti kapsamında değerlendirilebilecek nitelikteki içeriklerde, yayın hizmet ilkeleri ve ticari iletişim kurallarının uygulanmasına ve doğru bilginin dezenformasyondan ayırt edilmesine yönelik düzenleyici çerçevenin henüz netleştirilememesi bir tehdit unsuru olarak ön plana çıkmaktadır” değerlendirmesi yer aldı.