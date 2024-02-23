RTÜK'ten 'reklam' kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir saatlik zaman diliminde yayınlanabilecek azami reklam süresinin 12 dakika olduğunu hatırlatarak, daha sıkı denetim süreci başlatma kararı aldıklarını bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:49
RTÜK'ten 'reklam' kararı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamaya göre, uzmanların son dönemde yaptığı incelemelerde ticari iletişim yayınlarının hem içeriği hem de süreleriyle ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin ihlal edildiği tespit edildi.

Bir saatlik zaman diliminde yayınlanabilecek azami reklam süresinin 12 dakika olduğu hatırlatılan açıklamada, bazı medya hizmet sağlayıcıların bu süreyi aşarak hem rekabet ortamını zedelediği hem de kurallara uygun hareket eden muadillerine karşı haksızlık yapıldığı belirtildi. Bu tespitlerin ardından RTÜK, reklamlarla ilgili daha sıkı denetim süreci başlatma kararı aldıklarını açıkladı.


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