Rus Büyükelçi Karlov, ölüm yıl dönümünde Ankara'da anıldı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 13:55

Güncelleme: 19.12.2023 - 13:55

Andrey Karlov için görev yaptığı Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törene, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Victor Rybaki, Dışişleri Bakanlığı Güney Kafkasya, Orta Asya ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Mehmet Samsar ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

KARANFİL BIRAKILDI

Törende ilk olarak Rus askerlerince büyükelçiliğin bahçesindeki Karlov anıtına çiçek bırakıldı. Daha sonra Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ve törene katılanlar, anıta karanfil bıraktı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Bugün yoldaşımız, dostumuz, öğretmenimiz Andrey Karlov'un aramızdan ayrılışının 7'nci yılı. Çiçek bırakıyoruz ve onun nasıl bir insan olduğunu hatırlıyoruz. Bu 7 yılda Türkiye'de çok şey değişti, ülkemizde de çok şey değişti. Andrey Karlov'a olan sevgimiz ve sonsuz saygımız değişmeden kalıyor. Onu anıyor, saygı duyuyor, seviyor ve onun davasını devam ettiriyoruz. Bunu ortaklarımızla birlikte yapıyoruz. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndaki meslektaşlarımızın katılımının güzel bir gelenek haline gelmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Onlarla birlikte büyük bir iş yapıyoruz; Rusya-Türkiye iş birliğini güçlendiriyoruz" dedi.