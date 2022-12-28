Rus iş insanı İstanbul'da süper lüks aracıyla kaza yaptı!

Beylikdüzü'nde Rus bir iş insanı 26 milyon liralık Lamborghini marka aracıyla kaza yaparak bariyerlere vurdu. Araba kullanılamaz hale gelirken kazada yaralanan olmadı.

İHA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:31
Rus iş insanı İstanbul'da süper lüks aracıyla kaza yaptı!
Abone Ol google-news

Beylikdüzü'ndeki olay, saat 14.30 sıralarında Ambarlı Limanyolu'nda yaşandı. Rus bir iş insanı olduğu öğrenilen ve kimliği öğrenilemeyen şahıs 26 milyon lira piyasa değerindeki Lamborghini marka aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurdu.

Araç kaza sonrası kullanamaz hale geldi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis kazayla ilgili rapor tuttuktan sonra araç otoparka çekildi.

Araç sahibi Rus iş insanı ise avukatıyla beraber emniyete geçti.


beylikdüzü İş İnsanı

En Çok Okunan Haberler