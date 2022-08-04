Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu
Ordu’nun Ünye ilçesinde sahile, Rus yapımı olduğu düşünülen deniz altı mayın tetikleyicisi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler inceleme başlattı.
Olay, Gölevi Mahallesi’nde bulunan Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin arka kısmındaki kumsal alanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sahilde farklı bir cisim gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, cismin Rus yapımı deniz altı mayın tetikleyicisi olduğunu belirledi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılacak incelemelerin ardından mayın tetikleyicisinin imha edilmesi bekleniyor.
Video Haberler
- İş cinayeti: Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Denizde mayın paniği: Gerçek ortaya çıktı
- Trafik kazası sonrası iki grup arasında bıçaklı kavga
- 'Burası bize çok uygun geliyor'
- Antalya'yı nem bulutları kapladı
- İYİ Parti'den Ankapark videosu
- Çanakkale'de orman yangını
- Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
- Yakayı işte böyle ele verdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tahminler şaşabilir'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- Soruları çalanlar devleti çalıyor
- Trafikte ve karayollarında son durum
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'