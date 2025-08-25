Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kayboldu: Arama çalışması başlatıldı!

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kayboldu: Arama çalışması başlatıldı!

25.08.2025 12:14:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda kayboldu: Arama çalışması başlatıldı!

İstanbul Boğazı’nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un denizde kaybolmasına ilişkin arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Boğazı’nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov, denizde kayboldu.

Cumartesi günü İstanbul’a gelip Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenilen Svechnikov’u arama çalışmaları sürüyor.

YARIŞ SIRASINDA KAYBOLDU

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda yaşandı. Beykoz Kanlıca’da başlayan yarış, Kuruçeşme’de sona erdi. Ancak Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı.

Image

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov’un çıkmaması üzerine yetkililere bilgi verildi. Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda çalışma başlattı.

Boğazda arama çalışmaları sürüyor.