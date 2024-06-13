“Rusya Günü” İstanbul’da resepsiyonla kutlandı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 13:43

Güncelleme: 15.06.2024 - 13:47

Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya Günü münasebetiyle Türkiye-Rusya ilişkilerine ve gündem konularına dair bir değerlendirme konuşması yaptı.

Başkonsolos Andrey Buravov, Rusya’nın ulusal bayramını tebrik ederek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“34 yıl önce, 12 Haziran 1990'da, ilk Halk Temsilcileri Kongresi, Rusya'nın Devlet Egemenliği Bildirgesi'ni kabul etti ve tam bir yıl sonra, Rusya Federasyonu'nun ilk başkanlık seçimleri gerçekleşti. Bu tarih, kökleri uzak geçmişe dayanan Rus devletinin modern tarihinin başlangıç noktasını teşkil eder.

Yeni Rus Dış Politikası Konsepti'nde belirtildiği gibi, “bin yılı aşkın bağımsız devlet deneyimi, önceki dönemin kültürel mirası, geleneksel Avrupa kültürü ve Avrasya'nın diğer kültürleriyle derin tarihi bağlar, yüzyıllar boyunca geliştirilen ve farklı halkların, etnik, din ve dil gruplarının uyumlu bir şekilde bir arada yaşamasını sağlayan yetenek, Rusya'nın, özgün bir devlet-medeniyet olarak, Rus halkı ile Rus dünyasının kültürel ve medeni ortaklığını teşkil eden diğer halkları birleştiren geniş bir Avrasya ve Avrupa-Pasifik gücü olarak özel bir konumunu belirler.

Yaşamın her alanında önemli kaynaklara sahip olan, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi statüsüne sahip, önde gelen devletlerarası örgüt ve topluluklara katılan ve SSCB'nin halefi olan Rusya, dünya kalkınmasının egemen merkezlerinden biri olarak hareket ediyor. Ülkemiz, çok kutuplu bir uluslararası sistemin inşa edilmesi, birleştirici ve yapıcı bir gündem temelinde tüm insanlığın barışçıl ve ilerici gelişimi için gerekli koşulların sağlanması yolunda sürekli olarak ilerlemektedir.

RUSYA FEDERASYONU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Ülkemiz liderliğinin bu politikası Rusya vatandaşları tarafından geniş çapta destek görmektedir. Bu yılın Mart ayında yapılan Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları da bunu açıkça gösteriyor.

Görevine yeniden başladıktan hemen sonar V.V.Putin tarafından imzalanan “Rusya Federasyonu'nun 2030'a Kadarki Dönem ve 2036'ya Kadarki Ulusal Kalkınma Hedefleri Hakkında” Kararnamesi, ülkenin kapsamlı kalkınması, ekonomik ve teknolojik kapasitesinin arttırılması, devlet ve toplumun güvenliğinin sağlanması, nüfusun korunması, çevre konuları ile dijital dönüşüm sorunlarının çözümüne yönelik büyük ölçekli görevleri tanımlamaktadır. Her bir alan için, başarıya ulaşılması atılan adımların etkinliğinin bir göstergesi olacak spesifik hedefler ve görevler belirlendi.

UKRAYNA’DAKİ ÖZEL ASKERİ HAREKAT

Rusya'nın güvenliğinin, Donbass ve Novorossiya'nın Rus ve Rusça konuşan nüfusunun yaşam hakkının ve özgür gelişiminin sağlanmasına, Nazizmin yeni görünümüyle ortadan kaldırılmasına yönelik Ukrayna’daki Özel Askeri Harekatın amaçlarının yerine getirilmesini sağlamaya kararlıyız. Meşru Rus çıkarlarını ve mevcut gerçekleri dikkate alan bir çözüme yönelik diyalog ve müzakerelere açığız.

İnsanlık devrimci bir değişim çağını yaşamaktadır. Daha adil, çok kutuplu bir dünyanın oluşumu devam ediyor. Batılı olmayan dünya güçlerinin ve bölgesel seviyede önde gelen ülkelerin egemenliği pekiştirmekte ve rekabet yetenekleri arttırmaktadır.

RUSYA’NIN DIŞ İLİŞKİLERİ

Başkan V.V. Putin'in belirttiği gibi, "Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve açık olacağız." Ülkemiz, yaratıcı enerjisini, dış politikasının karşılıklı yarar sağlayan uluslararası işbirliğinin genişletilmesi açısından belirgin perspektifleri olan coğrafi vektörleri üzerinde yoğunlaştırmayı amaçlamaktadır.

BRICS DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

Rusya Federasyonu bu yıl, farklı medeniyetleri, dinleri ve kültürleri temsil eden farklı ülkelerin iletişim kurduğu ve tam eşitlik, karşılıklı saygı, açıklık ve çıkarlar dengesi ilkelerine dayalı ortak kararlar geliştirdiği benzersiz bir devletlerarası format olan BRICS'e başkanlık ediyor. Üye sayısının son zamanlarda iki katına çıkması ve yaklaşık 30 devletin başvuruda bulunması ve BRICS ile yakınlaşma niyetini şu veya bu şekilde ifade etmesi, bu ortaklığa mevcut olan ilginin açık kanıtıdır.

TÜRKİYE-RUSYA FEDERASYONU İLİŞKİLERİ

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu ortaklıkla temas kurma konusunda gösterdiği ilgiyi memnuniyetle not ediyoruz. Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan'ın 10-11 Haziran'da Nizhny Novgorod'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısına katılması bunun somut bir teyidi oldu.

İyi komşumuz Türkiye Cumhuriyeti ile çok yönlü, karşılıklı yarara dayalı ortaklığımızı daha da sürdürmeye ve derinleştirmeye kararlıyız. Türk dostlarımızın, kolektif Batı'nın benzeri görülmemiş baskıları karşısında Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm potansiyelini gerçekleştirmeyi amaçlayan dengeli ve ulusal odaklı politikasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin sürdürülmesini ümit ediyoruz.”