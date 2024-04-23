Rusya-THY krizi büyüyor
Rusya, vatandaşlarına Türk Hava Yolları (THY) ile seyahat etmemesi yönünde uyarı yaptı.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Arjantin ve Meksika’ya uçuşlarında THY’nin Rusya Federasyonu vatandaşlarına zorluk çıkardığı haber ve şikayetleri üzerine THY ve Türk Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçerek açıklama talep etmişti. Talebine Türkiye tarafından yanıt alamayan Rusya, vatandaşlarını THY ile seyahat etmemesi uyarısını yaptı.
Öte yandan İzvestia’ya konuşan Türk Hava Yolları yetkilisi, Rus vatandaşının uçağa kabul edilmemesinin konuyla bir ilgisinin olmadığını belirtti. Durumun özellikle Meksika'dan yasa dışı yollardan ABD'ye girmek isteyen mültecilerin mevcut durumundan endişe duyan Meksikalı yetkililerin politikasıyla ilgili olabileceğini belirten yetkili ayrıca pasaport sahibi Rus turistlerin Meksika'ya girişine izin verilmeme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu konusunda da uyardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY krizi büyüyor
- Erdoğan, Özgür Özel ile bir araya geldi!
- Benjamin Brand kimdir? Benjamin Brand hangi okul mezunu?
- İsmailağa ikiye bölündü!
- Oya Tekin’den Cumhurbaşkanı Başdanışmanına tepki
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanından provokasyon!
- Vali koltuğuna oturan öğrencinin sözleri gündem oldu
- Bakanlık, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti
- Rıdvan Dilmen'den penaltı ve şampiyonluk yorumu
- Kulüpler Birliği ile TFF arasında gergin toplantı!