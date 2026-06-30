Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet Be200 uçağı gönderileceğini duyurdu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 'Omuz omuza' etiketiyle sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Türk tarafının talebi üzerine orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi.